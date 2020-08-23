«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل، والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناءن فيما يسود جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة الطقس ليلا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 32 25وادى النطرون 35 24طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 24بلطيم 31 25مطروح 31 24السلوم 32 23سيوة 37 22بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 34 25المنصورة 34 24الإسماعيلية 36 23السويس 35 25العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 37 24نخل 35 18نويبع 36 28طابا 34 26كاترين 32 18الطور 33 27شرم الشيخ 37 29الغردقة 37 27مرسى علم 36 29الفيوم 36 24بنى سويف 36 24المنيا 37 22أسيوط 37 24سوهاج 38 25قنا 39 25الأقصر 40 25أسوان 40 26إدفو 40 26أبوسمبل 39 26الوادى الجديد 40 24شلاتين 38 28أبو رماد 38 27حلايب 34 29رأس حدربة 33 29