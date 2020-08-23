«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:05 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.
كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل، والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناءن فيما يسود جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 31 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 25
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 18
نويبع 36 28
طابا 34 26
كاترين 32 18
الطور 33 27
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 22
أسيوط 37 24
سوهاج 38 25
قنا 39 25
الأقصر 40 25
أسوان 40 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 39 26
الوادى الجديد 40 24
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 29
كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل، والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناءن فيما يسود جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 31 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 25
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 18
نويبع 36 28
طابا 34 26
كاترين 32 18
الطور 33 27
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 22
أسيوط 37 24
سوهاج 38 25
قنا 39 25
الأقصر 40 25
أسوان 40 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 39 26
الوادى الجديد 40 24
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 29