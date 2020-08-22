الديهي: مصر الدولة الوحيدة التي ليست لديها أطماع في ليبيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع الدول الجارة لليبيا تأذّتْ من الوضع الراهن باستثناء مصر، مؤكدًا أن القاهرة هي "الدولة الأكثر صدقًا وألمًا تجاه ليبيا والوحيدة التي ليست لديها أطماع".وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن مصر تسعى لحق الشعب الليبي في الحياة الكريمة؛ لذا دعت دائمًا للحل السياسي، الذي يتطلب وقف إطلاق النار، ورحيل فوري لكافة القوى الخارجية عن الأراضي الليبية.وعن تطورات الأحداث بالداخل الليبي، أشار إلى صدور بيانين منفصلين؛ أحدهما منسوب لمجلس النواب الليبي، وبيان حكومة الوفاق الليبية، وهما ينطلقان من نقطة واحدة مفادها وقف إطلاق النار في جميع الأراضي العربية الليبية، والدعوة لانتخابات عامة.