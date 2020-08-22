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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين خالية من كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:39 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أفادت لجنة الصحة في بلدية بكين، السبت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة محلية جديدة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في العاصمة الصينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما لم تسجل بكين أي حالات مؤكدة جديدة أو مشتبه بإصابتها وافدة من الخارج خلال هذه المدة.

ومنذ 27 يوليو الماضي، سجلت بكين 4 حالات إصابة مؤكدة كانت مخالطة لحالات إصابة جديدة في مدينة داليان شمال شرقي الصين.

ومن بين تلك الحالات الأربع، تماثل ثلاثة مرضى للشفاء وخرجوا من المستشفى.

وشهدت بكين عودة ظهور حالات إصابة محلية العدوى بكوفيد- 19 في يونيو الماضي، لكن تم على نحو فعال احتواء الإصابات الجديدة في غضون 40 يوما بفضل التدابير الصارمة والموجهة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "شينخو" الصينية.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت السلطات الصينية أنها سجلت، اليوم، 22 إصابة بكورونا في كل أرجاء البر الصيني.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 أغسطس الجاري، 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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