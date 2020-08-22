أخصائي تغذية: سكر الفركتوز له نفس تأثير الكحول على الجسم

حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية من خطورة سكر الفركتوز المستخدم في الريجيم على الكبد.وأكد "سالم"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن تأثير سكر الفركتوز على الكبد نفس تأثير الكحول وشرب الخمر، والذي ينتج عنه الكبد الدهني ويدمره.وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أن سكر الفركتوز ليس له علاقة بالأنسولين ولا يهضم به، ولذا يتم استخدامه لمرضى السكر، لكنه يدخل على الكبد ويتم التعامل معه معاملة السموم.