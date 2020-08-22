عضو بـ«الشيوخ»: قرار إعادة فتح المناطق السياحية أول سبتمبر تحدٍ كبير

ثمنت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، جولات وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، لتفقد الإجراءات الاحترازية بالمنشآت السياحية والتأكيد على تطبيقها بجدية.وقالت رمزي، في بيانها، إن قرار وزارة السياحة بشأن افتتاح جميع المناطق السياحية والأثرية في أول سبتمبر بطاقة 50% من قدرتها الاستيعابية، يستلزم تضافر قوي في الجهود واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتعامل مع السائحين في نطاق الإجراءات الوقائية السليمة، لضمان عودة الروح في القطاع ولكن في الوقت ذاته دون أن يمثل خطورة على حياة السائحين أو النزلاء.وأكدت أن القرار يمثل تحديا كبيرا للدولة المصرية في رغبتها في إعادة الروح للنشاط السياحي في مصر، وفي الوقت ذاته دون تعارض مع الإجراءات والجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشادت رمزي بجاهزية الفنادق لاستقبال السياح من مختلف بلاد العالم، وانتهاء عملية تسليمهم شهادات السلامة الصحية التي تتضمن الأمن والأمان المتواجد في الفنادق المصرية.وطالبت جميع المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية حماية لحياة النزلاء، وضمان استمتاعهم بالمناطق السياحية المصرية في مناخ آمن وصحي محكم.