رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يعرض خطة التنمية بالضبعة (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:51 م
موتمر محافظ مطروح
موتمر محافظ مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، لقاء شعبيا مع شباب مدينة الضبعة لعرض خطة التنمية، وذلك بالسوق الحضارية بالمدينة عقب افتتاحها.

وأكد محافظ مطروح، أن تكليفات القيادة السياسية هي العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم من التعليم والصحة والكهرباء والمياه بالمدينة.

وأشار محافظ مطروح، إلى جهود الدولة في ملف تقنين الأراضي والتيسير علي أصحابها تحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي، مؤكدا أنه تم الإعلان عن أسعار الشرائح والتقديرات لكل منطقة مع تخفيض أسعار الشرائح والتقديرات لمرتين متتاليتين، وذلك للتيسير على المواطنين.

وناشد المواطنين الذي لديهم مخالفات في البناء سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم، وسداد نسبة ٢٥٪ جدية التصالح، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة شهر، مشيرا إلى أنه تم البدء فى إجراءات تخصيص ١٣ ألف متر لإقامة إسكان اجتماعى للشباب تيسيرا عليهم.
خالد شعيب
خالد شعيب
خالد شعيب
خالد شعيب

موضوعات متعلقة

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

موعد عودة الطيران الدولى فى السعودية

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 جميع التخصصات

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

الصور

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

طريقة تفاعل الجسم مع الإفراط فى تناول الطعام

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا

ولى عهد السعودية يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

مقاضاة دار نشر لسرقتها «يخرج مرتجفًا» لـ آلاء حسانين

فى ذكراه.. رواية لـ«راى برادبرى» باعت 5 ملايين نسخة

محمد توفيق يكشف تفاصيل كتابه الجديد «الملك والكتابة.. جورنال الباشا»

مينا باخوم يستعد لحفل لايف بأمريكا بمشاركة الباند.. أول أكتوبر