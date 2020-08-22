محافظ مطروح يعرض خطة التنمية بالضبعة (فيديو)

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، لقاء شعبيا مع شباب مدينة الضبعة لعرض خطة التنمية، وذلك بالسوق الحضارية بالمدينة عقب افتتاحها.وأكد محافظ مطروح، أن تكليفات القيادة السياسية هي العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم من التعليم والصحة والكهرباء والمياه بالمدينة.وأشار محافظ مطروح، إلى جهود الدولة في ملف تقنين الأراضي والتيسير علي أصحابها تحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي، مؤكدا أنه تم الإعلان عن أسعار الشرائح والتقديرات لكل منطقة مع تخفيض أسعار الشرائح والتقديرات لمرتين متتاليتين، وذلك للتيسير على المواطنين.وناشد المواطنين الذي لديهم مخالفات في البناء سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم، وسداد نسبة ٢٥٪ جدية التصالح، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة شهر، مشيرا إلى أنه تم البدء فى إجراءات تخصيص ١٣ ألف متر لإقامة إسكان اجتماعى للشباب تيسيرا عليهم.