ياسمين صبرى بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.وظهرت ياسمين صبري، بفستان أبيض جذاب بدون أكمام، ليبرز جمالها ورشاقتها وقبعة بيضاء أنيقة، واعتمدت في المكياج على لون بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.واختارت ياسمين تسريحة بسيطة لشعرها البني الطويل، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع عقد حول الرقبة باللون الأبيض.يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية" وشاركها في بطولته أحمد مجدي ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج مرقص عادل.