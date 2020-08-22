الرئيس اللبناني: تعويض متضرري انفجار بيروت سيكون سريعًا ومنصفًا

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، متابعته الحثيثة عملية مسح الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، وذلك بهدف تحديد حجم الأضرار بدقة، تمهيدا لتعويض المتضررين وبدء عملية الترميم.ودعا عون المتضررين إلى "التمسك بأرضهم ومنازلهم وبهوية مدينتهم بيروت"، مشيرا إلى أن عملية تعويض المتضررين ستكون "سريعة وفعالة ومنصفة".وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، ناجم عن تخزين كميات من نترات الأمونيوم في العنبر 12 في المرفأ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وجرح الآلاف، بينما قدرت السلطات المحلية الأضرار المادية في المرفأ ومحيطه بـ15 مليار دولار.وقال مصدر قضائي لبناني، أمس، إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين بسبب الانفجار إلى ستة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.