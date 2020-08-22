«لصوص الدولة الفاشلة».. أمل حجازي تهاجم الحكومة اللبنانية

هاجمت الفنانة اللبنانية أمل حجازي الدولة اللبنانية، بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت منذ فترة.وكتبت أمل تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قالت فيها: "لبنان الحبيب لقد عانيت على مر السنين من ظلم وسلب لكل مقوماتك الجمالية الربّانية سلبوك كل شيء تارة من لصوص الدولة الفاشلة وتارتًا أخرى من طائفية وإهمال معظم شعبك إذا اردتم الرحمة من الله فأرحموا لبنانكم، أولًا غيّروا ما بأنفسكم تغلبّوا على طائفيتكم وحب زعيمكم، من ثم اطلبوا رحمة الله".وشهدت بيروت منذ أيام انفجارًا هائلًا، نتج عنه وفاة وإصابة الكثير من الشعب اللبناني، كما دمر منازل بعض الفنانين اللبنانيين.