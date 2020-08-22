حبس متهم بحيازة حشيش بقصد الاتجار في المرج

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بحوزته 1.2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بمنطقة المرج.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لمباحث قسم شرطة المرج بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام– طبنجة صوت - مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.