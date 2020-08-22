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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خلال تفشى كورونا.. 64 مليون دولار واردات المصريين من الصابون ومستحضرات التنظيف

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:38 م
مستحضرات التنظيف
مستحضرات التنظيف
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن واردات المصريين من مستحضرات تنظيف وصابون خلال أشهر جائحة كورونا بلغت 64 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 مقابل 93 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 29 مليون دولار خلال عام.

كما سجلت واردات المصريين من مبيدات حشرية 69.7 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 91.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 22.1 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم سجلت تراجعًا إلى حدود 26.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو 2020 مقابل 34 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 7.8 مليار دولار خلال عام.

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