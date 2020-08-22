أحدث ظهور لـ هارى وميجان وهما يوزعان أدوات مدرسية

يتبرع الأمير هارى وزوجته ميجان ميركل لجمعية Baby2Baby الخيرية، وهي منظمة غير ربحية والتى زعت أكثر من 100 مليون عنصر على المحتاجين منذ تأسيسها قبل تسع سنوات.ويتم توزيع ملابس وحفاضات ومناديل للأسر المحتاجة وللأطفال حتى سن 12 عامًا في ملاجئ المشردين والمستشفيات والمناطق التعليمية، وإنهم في طريقهم لتوزيع 50 مليون عنصر في عام 2020 وحده.وارتدى الأمير هارى، وميجان ميركل أغطية وجه، وشاركا فى هذا الحدث، حيث شوهدا وهم يوزعان لوازم مدرسية وكتبا وحقائب وملابس ومواد غذائية ومستلزمات نظافة، فى موقف السيارات للعائلات التى تذهب للمدرسة.ووفقا لموقع "الإندبندنت" يستعد أطفال المدارس في منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة للعام الدراسي الجديد من خلال التعلم عن بعد، مما يعني أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض تفقد وجبات مدرسية ومستلزمات تعليمية أساسية.وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: "نحن ممتنون جدًا، حيث يتم توزيع جميع المستلزمات على الأطفال والعائلات الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد، والذين يكافحون من أجل تحمل الضروريات الأساسية، ويريدون السير مضيا نحو التعلم وتحقيق أهدافهم".وتابع: "تذكرنا وجوه الطلاب والأسر أثناء تلقيهم الإمدادات الضرورية بمدى أهمية خلق إحساس بالاستقرار وحتى لحظات قليلة من السعادة خلال هذه الأوقات الصعبة، في حياة من نخدمهم".ومنذ تنحيهما عن منصبهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، والانتقال إلى أمريكا، حرصت ميجان وهاري على مواصلة التزامهما بالعمل الخيري، بما في ذلك العمل على العنصرية والنسوية ودعم حركة حياة السود المهمة.في 12 أغسطس، بعد يوم من نشر كتاب البحث عن الحرية، والذى يعتبر بمثابة سيرة ذاتية للزوجين، تم التأكيد على أن ميجان وهاري اشتريا منزلًا في سانتا باربرا، بعد أن كانا يعيشان مع ابنهما أرشي في لوس أنجلوس منذ عدة أشهر، وسابقا كانا يقيمان سابقًا في كندا.