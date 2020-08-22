«أختي الغالية».. أحلام توجه رسالة لـ أنغام
السبت 22/أغسطس/2020 - 12:05 م
هدير شعراويطباعة
وجهت المطربة الإماراتية أحلام رسالة للفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وجاءت الرسالة عقب نشر أنغام صورة لها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، علقت عليها: "ويوم عن يوم جراحي تزيد ويكبر شوقي جوايا".
فيما أعادت الفنانة أحلام نشر الصورة وعلقت وكتبت: "بسم الله عليك أختي الغالية".
يذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا الأغاني: أم الإمارات، ولا هنت، وقبلهما طرحت أغنية "أنا ما استغني" من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي ووتريات خالد عز.
وجاءت الرسالة عقب نشر أنغام صورة لها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، علقت عليها: "ويوم عن يوم جراحي تزيد ويكبر شوقي جوايا".
فيما أعادت الفنانة أحلام نشر الصورة وعلقت وكتبت: "بسم الله عليك أختي الغالية".
يذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا الأغاني: أم الإمارات، ولا هنت، وقبلهما طرحت أغنية "أنا ما استغني" من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي ووتريات خالد عز.
أحلام وأنغام
أحلام وأنغام