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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«من 49 طالبًا إلى 45».. إحصائية: كثافات فصول ابتدائي وإعدادي الأعلى

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:59 ص
مدرسة
مدرسة
أميرة ممدوح
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رصدت إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من المؤشرات العامة عن كثافة فصول التعليم قبل الجامعى طبقًا للمراحل التعليمية المختلفة، لافتة إلى أن كثافة الفصول سجلت أعلى مستوياتها بالمرحلة الابتدائية، بينما كانت مدارس التربية الخاصة أقلها، وذلك تزامنًا مع استعدادات انطلاق العام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية تعتزم الدولة تشديدها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشير الإحصائية، إلى أن كثافة الفصل بالمرحلة الابتدائية بلغت 49 طالب فصل خلال عام 2018-2019 مقابل 47.5 طالب فصل خلال عام 2017-2018، حيث يبلغ نصيب المدرس من التلاميذ 27.4 طالب، وجاءت فى مرتبة لاحقة التعليم الإعدادى بكثافة 45.1 طالب فصل ويبلغ نصيب المدرس 19.2 طالب.

فيما تنخفض كثافة الفصول بمدارس التعليم الثانوى العام لـ 40.5 طالب فصل، ويبلغ نصيب المدرس 16.5 طالب، ومدارس الثانوى الزراعى 44.8 طالب فصل، ومدارس الثانوى التجارى 43.5 طالب فصل، بينما تذيل القائمة الأقل كثافة مدارس التربية الخاصة بمعدل 8.5 طالب فصل، ومدارس التعليم المجتمعى 26.3 طالب فصل.

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