براءة 3 متهمين بالاعتداء على هشام جنينة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبدالحميد، وأمانة سر ناصر عبدالرازق، اليوم السبت، ببراءة 3 متهمين بالتعدي على هشام جنينة.وكشف قرار الإحالة قيام كل من: "السيد.م" و"أحمد. ا " و"أشرف. ا" بالتعدي بالضرب على المجني عليه "هشام جنينة" فأحدثوا به الإصابات التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما.وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بالتعدي على رمضان إدريس، وحازوا أدوات "سنجة" وعصا حديدية "مطرقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.كانت النيابة العامة، قررت حبس الـ3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به هشام جنينة، بضمان محل إقامته، بعد أن استمعت إلى أقواله، وكلفت قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة وبيان ظروفها وملابساتها، حتى قررت النيابة العامة إحالتهم للمحاكمة.