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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار لرؤية الرئيس السيسي

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:38 ص
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
أشرف لاشين
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أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بإعلان حكومة الوفاق الليبية، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط وادارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.

وأضافت "درويش" -في بيان لها- أن هذا الإعلان هو انتصار لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية التى طرحتها خلال مبادرتها إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بدون سلاح، لافتة إلى أن هذا الإعلان يؤكد على دور مصر الإقليمي في حل القضايا الإقليمية التى تواجه اي دولة عربية أو إفريقية ومساندة شعوبها دون التدخل فى شئون بلادهم.

وطالبت مساعد رئيس الحزب، جميع الفئات داخل ليبيا وخارجها إلى تضافر الجهود والعمل على إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الدولة والشعب الليبي.

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