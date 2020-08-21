عكاشة: احتضان القاهرة للأزمة الليبية خطوة لمعالجة الملف

تحدث العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن انتصار الإرادة المصرية في ليبيا، بعد إعلان حكومة "الوفاق" وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية، والتي تعتبر خطوة هامة لتحقيق التسوية في المنطقة.وقال عكاشة، خلال لقائه عبر "لايف فيو" مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدولة المصرية لديها نظرة تفاؤلية وقدرًا من الطموح لتجاوز الارتباك الذي أصاب الملف الليبي الفترة الماضية.وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن احتضان القاهرة للأزمة الليبية خطوة سياسية شاملة لمعالجة كل الملف الليبي، مؤكدًا أن القاهرة على استعداد أن تتقدم لحماية أمنها القومي والأمن العربي القومي في حال تجاوز الخطوط التي حددتها في إعلان القاهرة.وأفاد، بأن دعوة حكومة الوفاق أن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، دليلًا قاطعًا وحقيقيًا على نجاح مصر في حل الأزمة الليبية.