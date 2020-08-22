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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«عبدالغفار»: إطلاق الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات الأهلية خلال ساعات

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:08 ص
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الشيماء زيدان
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالجامعات الأهلية هي الخطوة الأولى.

وأضاف "الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل 5% من الكليات المناظرة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح؛ وذلك استنادًا لنماذج عالمية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة، ولكن هناك اختبار للقدرات.

وأفاد بأن الموقع الإلكتروني لموقع التنسيق بالجامعات الأهلية سيتم إطلاقه خلال ساعات.

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