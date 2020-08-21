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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

البرلمان الليبي: «أهم نقطة في قرار اليوم وقف إطلاق النار»

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:32 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
الشيماء زيدان
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قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إن أهم نقطة في قرار رئيس البرلمان هو وقف إطلاق النار، خاصة أن هذا الاتفاق تسعى إليه ليبيا منذ فترة.

وأضاف «المريمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء الجمعة، أن البرلمان والشعب الليبي والقبائل تسعى إلى إيجاد حل جذري للأزمة خاصة بعد التدخل التركي والقطري بقوة في المشهد ما شكّل خطرًا حقيقيًا.

وأكمل: «يكمن الخطر التركي والقطري بليبيا في إرسالهم للإرهابيين والمرتزقة، الذي على إثره وقفت مصر موقف الدولة الشقيقة وحددت منطقتي سرت والجفرة كخط أحمر، وضرورة اللجوء إلى الحوار وتوقف الحرب والقتال، وهو ما حدث بالفعل في قرار «الوفاق» اليوم».

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