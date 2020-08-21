مفتى الجمهورية: ضرب الزوجة ليس من الرجولة

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كلمة "واضربوهن" المذكورة في القرآن لا يقصد بها أبدا ضرب المرأة، لأنه إذا لجأنا لمسلك الرسول، سنجد أن الرسول لم يضرب أحدا قط، لا زوجة ولا أبناء ولا خادما.وأضاف فضيلة المفتي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الضرب يتنافى مع قيم الرجولة، ولا يلجأ إليه إلا الإنسان غير المؤهل.وأردف: "الزواج علاقة مودة ورحمة وينبغي أن تظل كذلك، والولد الذي يعيش في أسرة فيها الأب يضرب الأم، سيلحظ ذلك بعينه وعقله، ويظل متأثرا بهذا العنف طوال الحياة، لذا ننادي الزوجين أن يجعلا بينهما مودة ورحمة، وتهيئة البيت ليكون سكنًا هادئًا".