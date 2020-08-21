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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد موسى: السيسى يعرف كيف يحمى الأمن القومى المصرى والعربى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:41 م
السيسي
السيسي
الشيماء زيدان
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استعرض الإعلامي محمد موسى تدوينة الحساب الرسمى للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر موقع "تويتر" والتي رحب من خلالها بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، بوقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية والتي تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، إن مصر أكدت كثيرا أن أمن واستقرار الجارة ليبيا يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحذرت من المساس بهما، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يعرف كيف يحمي الأمن القومي والعربي.

ولفت إلى أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا حظى بترحيب دولي، وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعيش على وقع الاضطراب منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأعلنت حكومة السراج في طرابلس وقف جميع العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعية إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وفي المنحى نفسه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".

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