«مستقبل وطن»: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار لرؤية واتفاق القاهرة

أشاد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، باإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، اليوم الجمعة، وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكدًا أن القرار جاء انتصار لرؤية واتفاق القاهرة، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القضية والعمل على حلها سياسيًا بعيدًا عن الصراعات المسلحة.وأضاف "الهواري"، أن الرئيس السيسي على تواصل مستمر مع كافة الأطراف داخل ليبيا لوضع حد للصراعات الداخلية، وإعلاء المصلحة العليا للدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، مما يدعم موقف مصر المساند باستمرار للدولة الليبية الشقيقة فالأمن الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.ودعا القيادي بحزب "مستقبل وطن"، جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسئوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.