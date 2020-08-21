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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:14 م
مواعيد صرف معاشات
مواعيد صرف معاشات سبتمبر
ولاء جمال
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أعلنت الهيئة القومية للتأمينات مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي في اليوم الأول من سبتمبر.

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

وحددت الهيئة القومية للتأمينات مواعيد صرف المعاشات وفقا للشرائح الآتية:
- 1000 جنيه فأقل.. يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمبر
- أكثر من 1000 جنيه حتى 2000.. من يوم الخميس 3 سبتمبر إلى الأحد 6 سبتمبر
- أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه.. يوم الاثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر
- أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.

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فيما أكدت الهيئة ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لجميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

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