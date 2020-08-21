«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020 وحددت الهيئة القومية للتأمينات مواعيد صرف المعاشات وفقا للشرائح الآتية:

- 1000 جنيه فأقل.. يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمبر

- أكثر من 1000 جنيه حتى 2000.. من يوم الخميس 3 سبتمبر إلى الأحد 6 سبتمبر

- أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه.. يوم الاثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر

- أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.





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فيما أكدت الهيئة ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لجميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد. فيما أكدت الهيئة ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لجميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي في اليوم الأول من سبتمبر.