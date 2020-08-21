السعودية: ضرورة بدء حوار داخلي يضع مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، ضرورة بدء حوار داخلي يضع مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات.يأتى ذلك على خلفية الخطوة التى أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الجمعة، بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في عموم ليبيا، والعودة إلى الحوار الأممي مع فتح عملية إنتاج النفط، الأمر الذي لاقي ترحيب العديد من الدول الإقليمية والدولية.