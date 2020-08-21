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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بيلاروسيا يتهم أمريكا وأوروبا بدعم الاحتجاجات فى بلاده

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:07 م
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
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اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وأوروبا، بتنظيم مظاهرات احتجاجية في بلاده ودعم المشاركين فيها.

وقال لوكاشينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «بيلتا» الرسمية في بيلاروسيا إن «الولايات المتحدة تخطط وتوجه والأوروبيون يحذون حذوها»، مُضيفًا «لقد تم إنشاء (مركز خاص) بالقرب من وارسو، وكما تعلمون، عندما تكون هناك اضطرابات في الجوار تبدأ الدبابات والطائرات في التحرك، وهذا ليس من قبيل الصدفة».

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن دول الغرب تحاول أن تلعب بورقة بيلاروسيا ضد جارتها الكبيرة روسيا، واصفًا بلاده بأنها «الرابط الوحيد المتبقي» في منطقة البلطيق والبحر الأسود ويضم ثلاثة من دول البلطيق من بينهم أوكرانيا وبيلاروسيا مع أوروبا.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف أعلن، أمس الخميس، أن هناك تدخلا خارجيا مباشرا وغير مباشر في شؤون بيلاروسيا.

يُشار إلى أن بيلاروسيا شهدت اندلاع مظاهرات احتجاجية غاضبة فور إعلان فوز الرئيس لوكاشينكو بولاية سادسة، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة مينسك ومدن أخرى فور الإعلان عن فوزه.

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