سفير الإمارات بواشنطن يكشف تفاصيل اتفاق السلام في مقال لـ«يديعوت»

نشر يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في أمريكا، مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحدث فيه عن اتفاقية السلام مع تل أبيب.وجاء المقال بعنوان "السلام عليكم" باللغتين العربية والعبرية، كما نشر في الصفحة الأولى لـ"يديعوت".وجاء نص مقال السفير الإماراتي لدى واشنطن، كالآتي:"السلام عليكم، مرحبا بكم في الجوار.. أعلنت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الأسبوع الماضي، عن اتفاق لتطبيع العلاقات، مما يفتح الباب لمستقبل أفضل في الشرق الأوسط، وأغلقنا باب مخطط الضم وخلقنا ديناميكية جديدة في عملية السلام، هذا انتصار مهم للدبلوماسية ولشعوب المنطقة.إذن ماذا يعني هذا للإمارات والإسرائيليين وشعوب المنطقة؟ باعتبارهما من أكثر الاقتصادات ديناميكية ومجتمعًا حيويًا في الشرق الأوسط، فإن توثيق العلاقات بين الإمارات وإسرائيل سيعجل النمو والابتكار، ويزيد من عدد الفرص لجيل الشباب، مما يساعد في دفع المنطقة إلى ما وراء الإرث الغامض من العداء والصراع، نحو مصير الأمل والسلام والازدهار.لقد بدأ تطبيع العلاقات بالفعل وسيتقدم على مراحل، الأمر الأكثر إلحاحًا الذي أعلناه بالفعل هو الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفتحنا قناة اتصال مباشر عندما تحدث وزراء خارجيتنا مع بعضهم البعض عبر الهاتف، ومن المقرر إجراء محادثات حول الطيران، والاتصالات، والشحن الدولي في المستقبل القريب، وبعد ذلك أيضا التعاون في مجالات الصحة، والغذاء، والأمن المائي، وتغير المناخ، والتكنولوجيا، والطاقة، والتبادلات والزيارات الثقافية، والتعليمية على المستوى الوزاري، وسيتبع ذلك تبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية.ستبدأ حكومتنا العمل بالتوازي على تفعيل تأشيرات الدخول للسياح، والطلاب، ورجال الأعمال، وبفضل الرحلات المباشرة، ستوفر شركات الطيران الرائدة في العالم وصولًا سريعًا إلى دولة الإمارات وخارجها، تقريبًا إلى أي وجهة رئيسية حول العالم.ومع تقدمنا ​​في مكافحة فيروس كورونا المستجد، نتطلع إلى استضافة الإسرائيليين الذين سيزورون أجنحتهم، مع أكثر من 100 دولة أخرى في معرض إكسبو العالمي الذي سيعقد في دبي في أكتوبر المقبل، وأيضًا متحف اللوفر في أبو ظبي، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وجائزة أبوظبي الكبرى، وأكبر مركز تجاري في العالم وأطول برج في العالم، وؤصحاري شاسعة وشواطئ جميلة، كل هذا في انتظاركم في جميع أنحاء الإمارات.وبصفتها عاصمة للمشاريع الخليجية والشركات الناشئة والاتصالات، تتوقع الإمارات إقامة علاقات أعمق مع التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة، توفر خبرة وتجربة دولة الإمارات كرائد عالمي في مجال الطاقة لإسرائيل إمكانية تعاون إقليمي أعمق، الإمارات أيضًا واحدة من أكبر وأرخص منتجي الطاقة الشمسية وأنواع بديلة أخرى لتوليد الكهرباء.المجمع الديني في الإمارات، المكون من السكان المحليين والأجانب - وهو بالفعل متنوع وشامل في المنطقة - متحمس لزيارات إسرائيل وبناء علاقات أعمق للجلوس معًا في عيد الفصح اليهودي، أو في أعقاب شهر رمضان الكريم أو في عشاء عيد الميلاد المسيحي، وبالطبع نتوقع أن نستضيف إسرائيليين ليأتوا للصلاة في معبد "إبراهيم" بأبو ظبي الذي سيتم بناؤه قريبًا، مجمع متعدد الأديان سيشمل مسجدًا وكنيسة ومعبدًا جنبًا إلى جنب.هناك الكثير لنتطلع إليه، كما كتبت في مقال هنا في يونيو الماضي، هذه هي فوائد لعلاقة أفضل،في ذلك الوقت، كانت لا تزال الأوضاع في حالة اضطراب شديدة، إن ضعف الحكم والفصائل والتدخل على المستوى الإقليمي يخلق الظروف للمآسي والصراعات، التوسع الإسلامي يشجع التطرف ويقوض الاستقرار، فمئات السنين من سوء التفاهم وعقود من الشك أحيت العدوان.مع هذا الاختراق، اختارت الإمارات وإسرائيل الدبلوماسية والتعاون، كأسلوب مفضل لدينا لمواجهة هذه التحديات، مع الولايات المتحدة، سنعمل معًا لتعزيز أمننا المشترك، إن الوعي الأفضل والقدرات المحسنة في التعامل مع المخاطر يوفران الهدوء والتوازن، سيسمح لنا هذا بتنفيذ خبرة سياسية وحوار إقليمي أكثر كثافة، والهدف النهائي هو تشجيع إعادة التفكير في النظام الإقليمي والأمل وتخفيف التوتر.إن قرار إسرائيل تفضيل المفاوضات على الإجراءات الأحادية الجانب - وتعليق خطط ضم الأراضي الفلسطينية - ربما يكون النتيجة الفورية والأكثر أهمية للإعلان المشترك، إنه قرار يخلق الزمان والمكان والديناميكيات والطاقات الجديدة لعملية السلام، ويحمي مبدأ حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، ويعزز استقرار الأردن ويؤكد أهمية المبادرات المستقبلية.وبهذه الروح، ستظل الإمارات داعمًا قويًا وثابتًا للشعب الفلسطيني - لكرامته وحقوقه ودولته ذات السيادة - يجب أن يستفيدوا من فوائد التطبيع، كما فعلنا طوال 50 عاما، سندعم هذه الأهداف بحزم، الآن، سنفعل ذلك بشكل مباشر، وجهًا لوجه، ووهو أكثر قوة بإمكانية تقديم حوافز أقوى، في مجموعة متنوعة من خيارات السياسة والأدوات الدبلوماسية.هذا الصراع العنيد، والعديد من الآخرين مثله في منطقتنا، لن يتم حله بالتأكيد في لحظة، لكن لن يتم حلها أبدًا بالعنف اللامتناهي أو بالسير في نفس الطرق المسدودة، إن إمكانات المنطقة، وآمال الشعوب فيها، أشياء ضائعة.وفي أكثر الأماكن اضطرابا على وجه الأرض، ستحاول الإمارات وإسرائيل الآن تحدي هذا المصير، كدول شابة، احترمنا تقاليدنا، لكننا لم نكن مقيدين بها، لقد أنشأ كل واحد منا مجتمعًا حديثًا موجهًا نحو المستقبل، ولكن حتى الآن، قمنا بذلك بشكل منفصل، فهناك حاجز في جيراننا.الآن، تفتح البوابة، ومعا، يمكن لإسرائيل والإمارات أن تسير من خلالها، كما هو الحال مع كل الرحلات، ستكون هناك إيحاءات وصعوبات، في بعض الأحيان قد نتجادل حول الاتجاه، لكن الهدف أوضح وأكثر أمانًا من أي وقت مضى: شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا وأملًا".ويعد هذا المقال الثاني للعتيبة في يديعوت، إذ كان الأول في 13 يونيو الماضي، بعنوان" الضم أو التطبيع".