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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس حار ورطوبة عالية غدًا.. والقاهرة 34 درجة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:07 م
طقس حار ورطوبة
طقس حار ورطوبة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية، فيما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وليلًا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، يكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق جنوبًا.

وبشأن نسبة الرطوبة، فتكون على النحو التالي:

الرطوبة النسبية العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 80 30
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 42 22
جنوب الصعيد 30 14

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 32 24
وادى النطرون 33 24
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 25
السلوم 32 23
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 36 24
السويس 35 25
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 35 24
نخل 34 19
نويبع 37 28
طابا 36 26
كاترين 31 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 35 24
أسيوط 35 24
سوهاج 36 26
قنا 38 27
الأقصر 39 27
أسوان 40 29
ادفو 39 28
أبوسمبل 39 26
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 29

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