رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تعطيش السوريين».. تركيا تواصل قطع المياه عن ريف الحسكة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:12 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
طباعة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أهل مدينة الحسكة في سوريا، يعيشون منذ 8 أيام «ابتزازا» تركيا عبر الماء، بعد أن عمدت القوات التركية إلى إيقاف عمل مضخة مياه الشرب في محطة علوك، في ريف الحسكة، دون معرفة الأسباب.

ولفت إلى أنه على الرغم من المفاوضات التي جرت بين الروس والأتراك من أجل إعادة ضخ مياه الشرب إلى المنطقة التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق أُخرى ضمن ريف المدينة، إلا أن لا نتيجة حتى الآن، ولا يزال آلاف السكان يعانون نقصًا حادًا في المياه، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وتحاول تركيا استغلال حرب المياه، في إطار الضغط المتكرر على السكان في مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية"، وذلك للمرة الـ8 منذ سيطرة القوات التركية على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي.

يذكر أنه في منتصف شهر أكتوبر 2019، تمكنت القوات التركية بمساندة فصائل المعارضة السورية الموالية لها من السيطرة على مدينة رأس العين وعلى محطة «علوك» بشكل كامل.

وبدأت مدينة الحسكة تعاني كل فترة وأخرى، من أزمة في تأمين مياه الشرب، وانقطاعًا متكررًا للمياه بسبب تحكم فصائل تركيا بمحطة علوك التي تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب لحوالي 800 ألف شخص في المنطقة.

إلى ذلك، تؤمن تلك المحطة مياه الشرب لعدد من المخيمات، التي تضم آلاف النازحين واللاجئين، ومنها مخيم الهول، والعريشة والتوينة بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفتت العربية إلى أن الفصائل الموالية لأنقرة، تسعى إلى إرغام قوات سوريا الديمقراطية على مد مناطقها بالكهرباء مقابل إعادة تزويد مناطق سوريا الديمقراطية بالمياه، وهو أمر لم يحصل إلى الآن رغم كافة الوساطات الروسية بين الطرفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

النيابة العامة تكشف تفاصيل تعذيب الطفلة أمنية

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

فورمولا 1.. تأجيل التغييرات فى ضبط المحركات لما بعد سباق بلجيكا

بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية