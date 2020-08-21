«تعطيش السوريين».. تركيا تواصل قطع المياه عن ريف الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أهل مدينة الحسكة في سوريا، يعيشون منذ 8 أيام «ابتزازا» تركيا عبر الماء، بعد أن عمدت القوات التركية إلى إيقاف عمل مضخة مياه الشرب في محطة علوك، في ريف الحسكة، دون معرفة الأسباب.ولفت إلى أنه على الرغم من المفاوضات التي جرت بين الروس والأتراك من أجل إعادة ضخ مياه الشرب إلى المنطقة التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق أُخرى ضمن ريف المدينة، إلا أن لا نتيجة حتى الآن، ولا يزال آلاف السكان يعانون نقصًا حادًا في المياه، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.وتحاول تركيا استغلال حرب المياه، في إطار الضغط المتكرر على السكان في مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية"، وذلك للمرة الـ8 منذ سيطرة القوات التركية على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي.يذكر أنه في منتصف شهر أكتوبر 2019، تمكنت القوات التركية بمساندة فصائل المعارضة السورية الموالية لها من السيطرة على مدينة رأس العين وعلى محطة «علوك» بشكل كامل.وبدأت مدينة الحسكة تعاني كل فترة وأخرى، من أزمة في تأمين مياه الشرب، وانقطاعًا متكررًا للمياه بسبب تحكم فصائل تركيا بمحطة علوك التي تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب لحوالي 800 ألف شخص في المنطقة.إلى ذلك، تؤمن تلك المحطة مياه الشرب لعدد من المخيمات، التي تضم آلاف النازحين واللاجئين، ومنها مخيم الهول، والعريشة والتوينة بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.ولفتت العربية إلى أن الفصائل الموالية لأنقرة، تسعى إلى إرغام قوات سوريا الديمقراطية على مد مناطقها بالكهرباء مقابل إعادة تزويد مناطق سوريا الديمقراطية بالمياه، وهو أمر لم يحصل إلى الآن رغم كافة الوساطات الروسية بين الطرفين.