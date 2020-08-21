«الأوقاف» عن عودة صلاة الجمعة بالمساجد: نراهن على وعى المصريين

علق الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، على عودة صلاة الجمعة في المساجد قائلًًًا إن هناك عددًا من الضوابط الاحترازية والأمور التي ينبغي أن نلتزم بها، مضيفًا: "لدينا أمل وثقة في وعي الشعب المصري، وكانت لدينا تجربة العودة الجزئية التي قدمناها في الصلوات العادية خلال الفترة الماضية، ولمسنا فيها كل شيء إيجابي من المواطنين".وأضاف "أبوعمر" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن الإجراءات تشمل الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ويكون مع كل مصل سجادة الصلاة الخاصة به، بالإضافة إلى استمرار إغلاق دورات المياه.وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها هي المساجد التي بها أئمة وخطباء معتمدين من وزارة الأوقاف، ومعهم عمال ومقيمو شعائر وسيكونون مسئولين عن تنظيم عملية الدخول وترتيب المصلين، كما أننا نراهن على وعي الشعب المصري.