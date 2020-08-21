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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتعهد برد انتقامى لدول كافئت على قتل جنود أمريكيين بأفغانستان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:04 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد انتقامي إذا ما ثبت أن دولا قدمت مكافآت من أجل تنفيذ هجمات تستهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

إضافة إلى أنه لم يشر إلى ما إذا كان موقفه إزاء تقارير الاستخبارات الأمريكية التي تحدثت عن تلك المكافآت قد تغير.

وظهرت أواخر يونيو تقارير عن نتائج توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية بأن موسكو دفعت أموالا إلى حركة طالبان لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، ونفت روسيا تلك التقارير، وأوضح ترامب أنه لا يصدق تلك التقارير.

واشارت الإستخبارات الأمريكية أيضًا إلى أن إيران دفعت مكافآت لطالبان لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان أيضا.

وقال ترامب، الذي كان يتحدث في حفل أقيم في البيت الأبيض وإلى جانبه رئيس الوزراء العراقي، للصحفيين إنه إذا جرى التأكد من أن التقارير حقيقية، "فإننا سنضربهم بقوة، لدرجة تدير الرؤوس".

ويواجه ترامب، وهو جمهوري يسعى لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر وطالما دفع من أجل علاقات جيدة بين بلاده وروسيا، اتهامات من الديمقراطيين ونقاد آخرين بأنه لا يأخذ المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمقتل الجنود على محمل الجد بشكل كاف.

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