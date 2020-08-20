5.3 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل بالجيزة خلال عام

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة أنفقت 5.3 مليار جنيه وجهت لتنفيذ 8 مشروعات لتطوير خدمات النقل بالجيزة، فى إطار خطة العام المالى الماضى 2019 -2020.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروعات المنفذة شملت الخط الثالث لمترو الأنفاق المرحلة الثالثة خط الثورة "عتبة إمبابة" بتكلفة 2.06 مليار جنيه، ومشروع الخط الرابع للمترو المرحلة الأولى ميدان الرماية الملك الصالح بتكلفة 1.56 مليار جنيه، ومشروعات شبكة الطرق القومية "ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات" بـ750 مليون جنيه، وتصميم وتمويل وبناء الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بـ720 مليون جنيه.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى أطوال شبكات الطرق بمحافظة الجيزة تبلغ 7082 كم تمثل 3.7% من إجمالى الجمهورية، 97.7% منها مرصوفة، ويقدر عدد الكبارى 87 كوبرى تمثل 5% من عدد الكبارى بالدولة، وعدد المركبات المرخصة 1.1 مليون مركبة بنسبة 11.7% من إجمالى الجمهورية.