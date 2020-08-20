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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث: قدرة الإخوان على الحشد أصبحت «صفر»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:31 م
الإخوان
الإخوان
الشيماء زيدان
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كشف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، حجم الخلافات والانقسامات الدائرة، الآن، بين معسكري الإخوان في قطر وتركيًا، معلّقًا على الاجتماع القطري التركي في طرابلس بسبب الخلاف بين الميليشيات.

وقال فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إن هناك جناحين إعلاميين داخل قطر، أحدهما يديره وضّاح خنفر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن هناك خلافات بين الميليشيات والمرتزقة بجانب خلافات بين الجناح الإعلامي بالجماعة الإرهابية: "الإخوان تشعر بالخطر الكبير من نقص التمويل، وهناك فشل كبير في إدارة الإعلام الإخواني"، متابعًا: "تركيا تجلب المرتزقة وتموّلهم للذهاب إلى الأراضي الليبية".

واستطرد: "قدرة جماعة الإخوان على الحشد أصبحت صفر ولم تعد قادرة على استقطاب عناصر تضمهم لها، وذلك يؤكد على فشلها وانهيارها وانتهائها."

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