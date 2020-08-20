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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

في 5 خطوات.. احصل على الخدمات الحكومية من المنزل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:38 م
الخدمات الحكومية
الخدمات الحكومية
أميرة ممدوح
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دشّنت الحكومة نظامًا جديدًا يسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا بداية من تقديم الطلب وحتى الحصول على الخدمة وسداد الرسوم من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الجهة مقدمة الخدمة، وذلك وفقًا لبروتوكول تعاون أبرمته وزارتا التخطيط والتنمية المحلية مع الهيئة القومية للبريد وشركة آي فاينانس.

ويبدأ تفعيل النظام الجديد بداية من شهر أغسطس تجريبيًا على مستوى 5 محافظات، هى: القاهرة، المنيا، سوهاج، قنا، القليوبية، حيث سيتم إتاحة 42 خدمة بشكل مبدئى على البوابة الإلكترونية مزودة بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن.

وفيما يلى نستعرض خطوات الحصول على الخدمة من المنزل:

• أولًا: يطلب الحصول على الخدمة إلكترونية تسجل الدخول على بوابة خدمات المحليات وهى https:lgs.gov.eg#home.

• ثانيًا: ينبغى على طالب الخدمة تسجيل بياناته بشكل دقيق وإدخال الرقم القومي الخاص به، والاسم بالكامل، واسم الأم، العنوان، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، الحالة الاجتماعية، الديانة، النوع، تاريخ الميلاد.

• ثالثًا: يتعين على طالب الخدمة اختيار كلمة مرور سرية لإنشاء حساب خاص به على البوابة الإلكترونية لضمان سرية البيانات وتأمينها.

• رابعًا: تتيح البوابة الإلكترونية الخدمات الأكثر طلبًا ما بين 11 خدمة بناء، حجز الجبانات، 6 خدمات سداد، 6 خدمات محلات، خدمات الإعلانات، والإشغالات، و2 خدمات مصاعد.

• خامسًا: يمكن للمواطن تتبع موقف الطلب المقدم من خلال البوابة خطوة بخطوة، وصولًا إلى توصيل الخدمة إلى المنزل من خلال هيئة البريد المصري.

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