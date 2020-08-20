محافظ أسيوط: تكلفة المرحلة الأولى من «حياة كريمة» 729 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لديها أهداف متعددة منها الاجتماعي والصحي وأهداف أخرى اقتصادية.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في أسيوط والتي استهدفت 60 قرية، بلغت تكلفتها 729 مليون جنيه.وتابع اللواء عصام سعد، أن المشروعات متناهية الصغر تحصل عليها الأرامل والمرأة المعيلة "والناس اللي ظروفهم صعبة"، وتعتمد على إرادة الأشخاص لتنمية المشروع لكي يدر عليه دخلا يستطيع من خلاله الإنفاق على أبنائه وتربيتهم.