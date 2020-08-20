برلماني: قانون التصالح للمحافظة على عقارات البسطاء

قال مجدي ملك عضو مجلس النواب، إننا منذ عامين نتحدث ونتناقش كمجلس نواب وحكومة في ضرورة إصدار قانون لمخالفات البناء، لكن مع غياب الإعلام الرسمي الذي يواجه المواطنين، حدث مغالطات كثيرة في تفسير القانون لدى المواطنين.وأضاف «ملك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء اليوم: «هدف قانون مخالفات البناء كان حل مشاكل المواطنين الذين تعدوا على 90 ألف فدان على مدى 8 سنوات».وأكمل: «قانون التصالح هدفه المحافظة على عقارات البسطاء وإحالة من يبني دون ترخيص إلى المحاكمة».