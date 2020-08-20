الجندي: الأزهر تصدى لاستخدام التكفير في تصفية الحسابات

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر يكفيه فخرًا أنه تصدى لاستخدام سلاح التكفير، وجعله وسيلة للقتل وتصفية الحسابات والتحول لحرب أيديولوجية، بعدما حاولت جماعات الضغط على المؤسسة، لتكفير "داعش".وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن الأزهر رفض التكفير، ولم يمنع أحدا من مواجهة من يرفعون السلاح ويروعون الآمنين، بل حث على مواجهة هؤلاء الفاسقين، متابعًا: "اللى يقول الأزهر لم يكفر داعش لا يفهم شيئا عن الدين ووسطيته".وأشار "عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية"، إلى أن الأزهر تصدى لأن تكون الحرب مع أعداء البلاد عقائدية على الدين وتعمل على هدمه، حيث إن الأزهر وقياداته وشيوخه رأوا أن الأمر أمني، ولا بد من مواجهته، بعيدا عن العقيدة والدين حتى لا تكون الحرب حربًا دينية.