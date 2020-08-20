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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تعرف على أسباب وأعراض الإصابة بـ«تصلب الشرايين»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:14 م
تصلب الشرايين
تصلب الشرايين
إسلام جمال
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الشرايين هي الأوعية الدموية التي تعمل على نقل الأكسجين والمغذيات من القلب إلى أجزاء الجسم المختلفة.

وأوضح الأطباء بموقع "medicalnewstoday" الطبى، أنه مع التقدم بالعمر، قد تتراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين، مسببة الصفيحات، الأمر الذي يصعب تدفق الدم خلالها.

ومن الممكن أن يحدث هذا بأي شريان، مسببًا نقص وصول الأكسجين إلى المناطق المرتبطة به، الأمر الذى يؤدى إلى "تصلب الشرايين".

وأشار الأطباء، إلى أنه في بعض الأحيان من الممكن أن تنتقل قطع من هذه الصفيحات مسببة تجلط دموية، بالتالي الإصابة بتصلب الشرايين من شأنها أن ترفع خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب في حال عدم علاجها.

ـ الأعراض الأكثر شيوعًا لتصلب الشرايين
أكد الأطباء أنه فى معظم حالات الإصابة بتصلب الشرايين لا تتوافق مع أعراض مخصصة وواضحة إلا في حال أصيب الشخص بانسداد في الشرايين، وبشكل عام تشمل أعراض وعلامات الإصابة بتصلب الشرايين ما يلي:
- ألم في الصدر أو الذبحة الصدرية.
- ألم في القدم أو الذراع أو في أي منطقة أصيبت بالانسداد.
- ضيق في التنفس.
- تعب عام.
- ارتباك في حال كان هناك انسداد للشرايين التي تصل الدم إلى الدماغ.
- ضعف في العضلات في القدمين بسبب قلة وصول الدورة الدموية إليها.

ـ الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين:
هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في رفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، بالتالي الفئات التالية تقع في دائرة خطر الإصابة بالمرض:
- من يملك تاريخ عائلي للإصابة.
- من لا يمارس التمارين الرياضية.
- المصابون بارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
- المدخنون، بالإضافة إلى المصابين بالسكري دون إدارة مستوياته.

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