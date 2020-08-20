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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة تجيز ارتداء الكمامات إجباريًا بقاعات الدرس بولاية ألمانية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:01 م
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات
وكالات
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر غربى ألمانيا، اليوم الخميس، قرارًا يجيز إجراء الارتداء الإجبارى للكمامات في قاعات الدرس في مدارس ولاية شمال الراين ويستفاليا.

جاء ذلك بعد رفض المحكمة طلبًا مستعجلًا من 3 تلاميذ اعترضوا على هذا الإجراء، وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإلزام بوضع غطاء على الفم والأنف حتى أثناء الدرس، إجراء متناسب من حيث المبدأ، مضيفة أنه لا يمكن إثبات أن ارتداء الكمامات في الروتين اليومي ينطوي على مخاطر صحية بالنسبة للتلاميذ.

ويتعين على تلاميذ المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي ارتداء كمامة، في كل أنواع المدارس حتى في قاعات الدرس أيضًا، مع استثناء مدارس الدمج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الابتدائية، غير أن الارتداء الإجباري يسري على الجميع في فناء المدرسة وطرقاتها.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه من الممكن نزع الكمامة مؤقتًا أثناء الدرس إذا بدا هذا ضروريًا من الناحية التربوية، كما أنه من الممكن لإدارات المدارس إصدار استثناءات من ارتداء الكمامة لأسباب طبية.

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