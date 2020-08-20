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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السجن 7 سنوات لـ 20 شخصا لصلتهم بالإخوان في طاجيكستان

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:30 م
السجن
السجن
أبوزيد على
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حكمت محكمة في طاجيكستان على 20 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، بعد إدانتهم بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

من جهته، قال أنفارجون عبد الغفور، القاضي الذي أشرف على المحاكمة: "إن التهمة الرئيسية ضد المتهمين كانت الانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة".

كما تمت معاقبة أحد المتهمين بشكل منفصل بتطبيق الغرامة عليه، وذلك بعد إدانته بعدم الإبلاغ عن نشاط المتهمين، حسبما قال القاضي لإذاعة «RFE».

وكان المتهمون من بين 154 شخصًا، تم اعتقالهم في عدة مداهمات ضد خلايا يشتبه في أنها تابعة للجماعة المحظورة منذ يناير الماضي، يذكر أن تنظيم الإخوان في طاجيكستان تم حظره منذ عام 2006، بسبب زعزعة استقرار البلاد واتهامات بالسعي للإطاحة بالحكومة.

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