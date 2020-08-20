رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى يتوجه إلى تشاد

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس التشادي إدريس دبي.وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الخميس، أن عبدالفتاح البرهان سيجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التشادي في إطار التواصل وتعزيز العلاقات الثنائية، كما تتناول الزيارة قضايا دول الجوار والمحيط الإقليمي.