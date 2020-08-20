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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 إصابات وحالتا وفاة بمرض «ريكتسيا» البكتيرى فى ليبيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:39 ص
ريكتسيا البكتيري
ريكتسيا البكتيري في ليبيا
وكالات
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن رصد حالات إصابة بمرض "ريكتسيا" البكتيري في مدينة ترهونة بجنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال المركز إن فريقا طبيا تابعا له زار، أمس الأربعاء، منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة بناء على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض"ريكتسيا" في المدينة.

وأضاف أن الفريق أخذ عينات من عائلة ظهرت بها إصابات بهذا المرض، مشيرا إلى أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة "ريكتسيا"، فيما تظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي.

وأكد تسجيل 6 إصابات بهذا المرض البكتيري، إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في سوق الجمعة المصابحة والأخرى في القره بولي.

و"ريكتسيا" جنس من البكتيريا غالبا ما تنتقل عن طريق المفصليات ولا تعيش هذه البكتيريا إلا متطفلة داخل خلايا العائل، وتسبب أمراض التيفوس الذي تنقله الحشرات.

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