ترامب: الإمارات مهتمة بشراء المقاتلات «إف-35»
الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:53 ص
وسام عطيةطباعة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإمارات مهتمة بشراء المقاتلات "إف-35" ومستعدة لدفع كثير من المال.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعتزم بيع طائرات "إف-35" للإمارات في إطار اتفاق الدولة الخليجية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
جاء ذلك حسبما موقع "رويترز".
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعتزم بيع طائرات "إف-35" للإمارات في إطار اتفاق الدولة الخليجية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
جاء ذلك حسبما موقع "رويترز".