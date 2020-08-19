«الصحة» توجه بنقل «طفل العجانة» بالإسعاف الطائر إلى «الشيخ زايد التخصصي»

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقل الطفل محمد مصطفى المعروف بـ"طفل العجانة" إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم نقل الطفل، اليوم الأربعاء، من مستشفى أسوان الجامعى إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقاهرة، بالتنسيق مع كل من وزير الطيران المدني، ومحافظ أسوان، عن طريق الإسعاف الطائر، بواسطة فريق من هيئة الإسعاف تحت إشراف وبمرافقة الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الجوى.وأضاف مجاهد، أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذي يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكي، أدى إلى شلل رباعي.وأكد مجاهد، أن الوزيرة وجهت بتوفير سبل الرعاية الصحية اللازمة كافة للطفل، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، لافتا إلى أن الطفل فور وصوله إلى مستشفى الشيخ زايد، بسيارة إسعاف مجهزة، استقبله فريق طبى من مختلف التخصصات، ويتم حاليا إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له.