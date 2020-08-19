حفتر يستقبل وفدًا من قبائل الجفرة ويشيد بدعمهم للجيش

استقبل المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي بمكتبه في مقر القيادة العامة، الأربعاء، مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الجفرة.وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان مساء اليوم، إن اللقاء يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه القبائل الليبية لجيشها الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والمستعمرين الأتراك.وأعلن الجيش الليبي، أمس الثلاثاء، فتح الموانئ النفطية مؤقتًا حتى يتم تفريغ الخزانات؛ خوفًا من وقوع كارثة بسبب امتلاء الخزانات بشكل كامل من مكثفات عمليات استخراج الغاز.وذكر اللواء ناجي المغربي، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية أن فتح الموانئ ليس كاملًا وإنما لتفريغ الخزانات الممتلئة فقط، للسماح بتدفق الغاز لمحطات توليد الغاز التي تعاني عجزًا، ما تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي.وأكد ناجي أن تفريغ مخزونات صهاريج المكثفات يحتاج لرفع القوة القاهرة عن موانئ التصدير، ما يسمح بدخول بواخر لتفريغ الشحنات المخزنة وأن النفط لن يصدر بعد بشكل طبيعي أو كامل.