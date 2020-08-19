أستاذ مناعة: صرف الحكومة لقاح كورونا مشروط بموافقة الصحة العالمية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن وجود لجنة عليا لإدارة أزمة كورونا حدث وإجراء هام للغاية، ودليل على حرص ووعي الدولة المصرية على عمل لجان، تزامنًا مع الأحداث الموجودة والمستجدة.وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تضم جميع الوزارات والمعنيين للعمل على منع انتشار الفيروس، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة حاليًا ستساعد على انخفاض أعداد الإصابات بشكل كبير خلال الفترة القادمة.وأفاد "أستاذ المناعة بجامعة عين شمس" بأن اللقاح الذي وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشرائه فور الانتهاء من تجاربه الأخيرة لن يتم صرفه للمواطنين إلا بعد موافقة منظمة الصحة العالمية بتداوله، مشيرًا إلى أن تصريح رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على عدم تأخرها عن المواطنين في توفير ما يقيهم من فيروس كورونا.