رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ مناعة: صرف الحكومة لقاح كورونا مشروط بموافقة الصحة العالمية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:05 م
الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة
الشيماء زيدان
طباعة
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن وجود لجنة عليا لإدارة أزمة كورونا حدث وإجراء هام للغاية، ودليل على حرص ووعي الدولة المصرية على عمل لجان، تزامنًا مع الأحداث الموجودة والمستجدة.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تضم جميع الوزارات والمعنيين للعمل على منع انتشار الفيروس، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة حاليًا ستساعد على انخفاض أعداد الإصابات بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وأفاد "أستاذ المناعة بجامعة عين شمس" بأن اللقاح الذي وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشرائه فور الانتهاء من تجاربه الأخيرة لن يتم صرفه للمواطنين إلا بعد موافقة منظمة الصحة العالمية بتداوله، مشيرًا إلى أن تصريح رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على عدم تأخرها عن المواطنين في توفير ما يقيهم من فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين» تكشف عقوبة عدم الالتزام بالوزن الجديد للخبز

«الصحة العالمية»: مصر تشارك في التجارب السريرية للقاحات كورونا

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«الأوقاف» تعلن عودة صلاة الجمعة بشروط

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

«الأوقاف» تعلن عودة صلاة الجمعة بشروط

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب»: مكتبة الأسرة ستعود لمكانتها.. و٢٠ إصدارًا جديدًا

«قصور الثقافة»: عرض 6 مسرحيات عن شهداء الجيش والشرطة قريبًا

خالد عكاشة: مجلة «تقديرات مصرية» يحررها شباب جاد

خالد حنفي: «تقديرات مصرية» تضم موضوعات ثرية تفيد صناع القرار