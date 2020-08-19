مدبولي: استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات في ظل جائحة كورونا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم الرجوع مرة أخرى إلى انتشار الفيروس.وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة قبل قليل، أنه تم تطبيق اختبار فحص كورونا على جميع القادمين من الخارج اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر المقبل.وفي نفس السياق، قال: "نحن نعمل على استمرار عمل مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات وأقسام الطوارئ ومستشفيات القوات المسلحة، حيث أهب الاستعداد لاستقبال الحالات وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية".