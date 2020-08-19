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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الوزراء: تطبيق تحليل الـpcr لجميع القادمين من الخارج أول سبتمبر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:41 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تطبيق تحليل الـpcr لجميع القادمين من الخارج سواء مصريين أو غير مصريين أول سبتمبر.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة المفتوحة بدون تذاكر، مع فتح الحدائق العامة التي تدخل بتذاكر، وذلك للتحكم في عدد الزائرين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام المؤتمر جموع المصريين بمناسبة رأس السنة الهجرية، قائلا: "كل الخير والسعادة للشعب المصري".

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