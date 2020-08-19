الوزراء: تطبيق تحليل الـpcr لجميع القادمين من الخارج أول سبتمبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تطبيق تحليل الـpcr لجميع القادمين من الخارج سواء مصريين أو غير مصريين أول سبتمبر.وأكد خلال مؤتمر صحفي، استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة المفتوحة بدون تذاكر، مع فتح الحدائق العامة التي تدخل بتذاكر، وذلك للتحكم في عدد الزائرين.وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام المؤتمر جموع المصريين بمناسبة رأس السنة الهجرية، قائلا: "كل الخير والسعادة للشعب المصري".