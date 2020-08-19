البرلمان الليبى: يجب خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

أكد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، أن الأولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا.وشدد مجلس النواب الليبي، وفقًا لقناة العربية، على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدًا على التزامه بمخرجات مؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا.وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، قد أعلن عن توصله إلى تفاهمات مع السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند، بشأن استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، خلال لقائهما فى القاهرة الأسبوع الماضي.