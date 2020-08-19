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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أروى جودة ومعتصم النهار ضيفا أمير كرارة في «سهرانين»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:41 م
أروى جودة و معتصم
أروى جودة و معتصم النهار
أمير محمد خالد
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أعلنت قناة ON، عن ضيوف حلقة الأحد المقبل، من الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشتها.

و طرحت القناة برومو الحلقة، وظهر خلاله استضافة " كرارة" للفنانة أروى جودة، والفنان السوري معتصم النهار، ليتحدثا عن كواليس حياتهما الشخصية والفنية، ويستعرض معتصم مواهبه في التقليد، بينما تتحدث أروى عن مواقف طريفة تعرضت لها في الكواليس.

تبث الحلقة يوم الأحد المقبل، على قناة ON، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.


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