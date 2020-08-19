أروى جودة ومعتصم النهار ضيفا أمير كرارة في «سهرانين»

أعلنت قناة ON، عن ضيوف حلقة الأحد المقبل، من الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشتها.و طرحت القناة برومو الحلقة، وظهر خلاله استضافة " كرارة" للفنانة أروى جودة، والفنان السوري معتصم النهار، ليتحدثا عن كواليس حياتهما الشخصية والفنية، ويستعرض معتصم مواهبه في التقليد، بينما تتحدث أروى عن مواقف طريفة تعرضت لها في الكواليس.تبث الحلقة يوم الأحد المقبل، على قناة ON، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.