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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تحذر من تهاون أصحاب المقاهي في تنفيذ ضوابط الفتح

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:33 م
شادية ثابت
شادية ثابت
عائشة حسن
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حذرت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، من مخالفة الضوابط والقرارات التي أعلنتها الحكومة بشأن عودة المقاهي والكافيهات بنسبة 25% فقط، مشيرة إلى أن معظم المقاهي خالفت التعليمات، فضلا عن تجاهل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال الجلوس، وكذلك إغفال الحفاظ على مسافات التباعد.

ولفتت ثابت، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التهاون في تنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بشأن ضوابط إعادة فتح المحلات والمطاعم والمقاهي من جديد سيهدر كافة الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الشهور الماضية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حالة التهاون ستضطر الحكومة لتشديد الإجراءات كالسابق، وسيتم الغلق بالكامل مرة أخرى، ما يسبب خسارة كبيرة لأصحاب المقاهي ووقف مصدر دخلهم هم وأسرهم.

وطالبت النائبة وزارة الداخلية وجميع المحافظين بتكثيف حملات التفتيش على المقاهي والكافيهات، والتأكد من التزامها بنسبة 25% كالتي حددها مجلس الوزراء، وتوقيع غرامات مالية على المقاهي المخالفة، وغلقها إذا لم يتم الاستجابة للإنذار.

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